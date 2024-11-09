فولهام يصعق كريستال بالاس على أرضه بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق فولهام فوزا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 9-11-2024، على أرض ملعب سلهرست بارك معقل فريق كريستال، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بريميرليج 2024-2025.

فرض فريق فولهام سيطرته على مجريات اللعب، حتى نجح الدولي الإنجليزي إيميل سميث رو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم فولهام على كريستال بالاس بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سجل هاري ويلسون هدف فولهام الثاني في الدقيقة 83، وكانت الدقيقة 76 قد شهدت إشهار البطاقة الحمراء في وجه الياباني نايتشي كامادا نجم وسط كريستال بعد تدخل عنيف على لاعب كريستال، لتنتهي المباراة بفوز فولهام بهدفين نظيفين.

بهذا الفوز رفع فريق فولهام رصيده إلى النقطة 18 في المركز السادس بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة السابعة في المركز السابع عشر.