موجات الجفاف الشديد تهدد صيد أسماك البيراروكو في الأمازون بالبرازيل

وجه عامان من الجفاف القياسي ضربة قوية لأنجح اقتصاد مستدام في الأمازون بالبرازيل ،والمتمثل في مصايد أسماك البيراروكو العملاقة.

وأبلغ ما يقرب من ستة آلاف من السكان على ضفاف الأنهار في ولاية أمازوناس البرازيلية، والحاصلين على تراخيص بصيد الأسماك، عن انخفاض حاد في الإنتاج وارتفاع التكاليف. ويطلب هؤلاء السكان المساعدة من الحكومة الفيدرالية ويناقشون كيفية التكيف مع تغير المناخ.

وبلغ إجمالي الصيد في العام الماضي 70% من الحصة المعتمدة من جانب الحكومة والتي تبلغ 100ألف و443سمكة.

وقد يشهد هذا العام انخفاضا أكبر، نظرا لأن العديد من المجتمعات لا تزال غير قادرة على صيد الأسماك. ويمتد موسم الصيد من الأول من يونيو حتى الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدأ صيد أسماك البيراروكو في الأمازون منذ 25 عاما في منطقة ماميراوا، واتسع نطاق هذا النشاط منذ ذلك الحين. وهو الآن مصدر دخل مهم للسكان المحليين في 10 وحدات للحفاظ على البيئة المستدامة وثماني مناطق للسكان الأصليين.