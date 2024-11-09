تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول، عن تتويجه بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الريدز، محددا أبرز لحظاته خلال الشهر الماضي.

قال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول:" إنه شعور رائع عندما يتألق الفريق ويفوز بالمباريات فطبعا هذا هو الأهم".

أضاف:" لن أكون سعيدا إذا كنت ألعب بشكل جيد، ولكن الفريق لا يفوز، الأهم بالنسبة لنا هو أن نواصل على هذا النهج، ونأمل أن نستمر في تحقيق الانتصارات".

أوضح صلاح:" أبرز لحظاتي هذا الشهر؟ أعتقد أن مباراة تشيلسي كانت لحظة مميزة، خصوصا عندما سجل كورتيس، ساهمت بتمريرة جيدة تدربنا عليها كثيرا، وكان شعورا رائعا تنفيذها بنجاح في المباراة، كان هذا الهدف الثاني، وكنت سعيدا من أجله، وسعيد بمساهمتي في الهدف وفوز الفريق".

وتوج محمد صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر في فريقه ليفربول بعد الأداء الكبير الذي قدمه رفقة الريد، وتعُد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر بعد فوزه بالجائزة عن شهر أغسطس.