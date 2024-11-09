نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على نظيره سانت باولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

وحل بايرن ضيفًا على «استاد ميلرنتور»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

سجل جمال موسيالا هدف الفوز لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 22، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس باولي.

وبتلك النتيجة عزز بايرن ميونخ من تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني ورفع رصيده إلى 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن لايبزيج الوصيف، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 8 نقاط في المركز الـ15.