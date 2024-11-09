محمد سعد: بنهاية 2025 سيتم سداد كامل مديونيات الشركة المصرية للتكرير

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• سداد 200 مليون دولار خلال ديسمبر المقبل و 542 مليون دولار العام المقبل

قال الدكتور محمد سعد، رئيس الشركة المصرية للتكرير إحدى شركات القلعة القابضة، إن الشركة تعتزم سداد 200 مليون دولار خلال ديسمبر المقبل قروض عليها، ليصل رصيد القروض بنهاية 2024 إلى 542 مليون دولار بعد السداد، ومن المقرر تسديدهم بالكامل قبل نهاية عام 2025.

وأضاف سعد أن بنهاية العام المقبل سيتم سداد كامل مديونيات الشركة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة على هامش جولة تفقدية لمعمل الشـركة المصـرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة للتعرف على آخر المستجدات التشغيلية، والاقتصادية، والبيئية، والمجتمعية.

حضر المائدة الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة القابضة، وعلياء هيكل، المدير المالي للشركة المصرية للتكرير، وهاني إسماعيل، مدير مكتب التنمية المجتمعية بالشركة المصرية للتكرير، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.

وأوضح سعد أن الشركة المصرية للتكرير قامت بالحصول على قرض مشترك من مجموعة من البنوك الدولية قيمته 2.350 مليار دولار أمريكي لتمويل انشاء معمل الشركة للتكرير مع شرط سداد كامل هذا القرض في ديسمبر 2027.

وقد وبدأت الشركة في سداد القرض بدءً من عام 2019 وقد بلغ رصيد مديونيه القرض حاليا مبلغ 724 مليون دولار.