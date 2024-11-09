الشرطة الأمريكية تلقي القبض على رجل بعد طعن 5 أشخاص في سياتل

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ذكرت الشرطة الأمريكية، أن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في سياتل بعد ظهر يوم الجمعة، وتم القبض على شخص واحد في أعقاب الحادث.

ووقعت عملية الطعن في حي "تشايناتاون إنترناشيونال" في سياتل بعد ظهر يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته إدارة شرطة سياتل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل أربعة من الجرحى إلى مركز "هاربورفيو الطبي في سياتل"، بينما تلقى الشخص الخامس الرعاية الطبية في مكان الحادث.

وأكد متحدث باسم "هاربورفيو" وصول الجرحى الأربعة إلى المستشفى ، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل واحد في أعقاب الحادث.

وكان خمسة أشخاص آخرون قد تعرضوا للطعن في حوادث منفصلة في نفس المنطقة في وقت سابق من يوم الخميس.