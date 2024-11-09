تستعد محافظة الأقصر غدا لاستقبال الاحتفال السنوي الذي يقام بدير مارجرجس بجبل الرزيقات في مدينة أرمنت بعيد تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وهو أحد أهم الأحداث الدينية التي تجذب الآلاف من الزوار والمصلين من مختلف المحافظات المصرية وخارجها إلى الأقصر.

وقال إبرام عادل، عضو لجنة تنظيم الاحتفال، تتركز الاستعدادات في العديد من المحاور، حيث أنهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار، وشملت هذه التجهيزات أعمال الصيانة والتطوير للطرق المؤدية إلى الدير، وتوفير الإضاءة اللازمة، وتجهيز المرافق الصحية، وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية.

وأضاف عادل، لـ"الشروق" تقوم الأجهزة الأمنية بوضع خطط أمنية مشددة لتأمين الاحتفال، حيث يتم تكثيف الدوريات الأمنية في محيط الدير والمناطق المحيطة به، وتنفيذ حملات تمشيط للتأكد من سلامة المنطقة. كما يتم التنسيق مع أجهزة الإنقاذ المدني لتوفير سيارات الإسعاف والإنقاذ اللازمة للتعامل مع أي حالات طوارئ.

واستطرد عادل، أن الاستعدادات لا تقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل تشمل أيضاً الأهالي والمواطنين الذين يستعدون لاستقبال الضيوف وتقديم الخدمات لهم، حيث تقوم بعض العائلات بتجهيز منازلهم لاستقبال الزوار، وتقديم الطعام والشراب لهم، في جو من التآخي والتعاون.

وتابع: "المتوقع أن يشهد الاحتفال هذا العام إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث يعتبر دير مارجرجس مقصداً دينياً وسياحياً هاماً، ويحظى بتقدير كبير من قبل المسيحيين والأقباط على وجه الخصوص. ويأتي الزوار إلى الدير للصلاة والتبرك، وزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية الموجودة به".

وأشار إلى أن أبناء الكنيسة قاموا على مدار الأيام الماضية بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات للقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير، حيث تشهد الفعاليات إحتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس بالإضافة للترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للاباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.