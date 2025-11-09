محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب قبل انطلاقها غدا

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، عدداً من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة الخارجة، بحضور جهاد متولي، رئيس المركز، والدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وتوافر الدعم اللوجيستي والتنظيمي اللازم بما يهيئ المناخ الملائم لمشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري.

وتفقد لجان مدارس الشهيدة دعاء، والأمل الإبتدائية، وناصر الإعدادية الوادي بنات، مشددًا على المتابعة اللحظية والمرور الدوري على مقار اللجان للتأكد من توافر الخدمات الأساسية، وتوفير سبل الراحة اللازمة للقضاة والناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية ومراجعة معدات الحماية المدنية بنطاق اللجان.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم دائرتين انتخابيتين، وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفًا و870 ناخبًا وناخبة، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية.