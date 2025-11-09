سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، زيارة إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن فيدان سيزور الولايات المتحدة يوم الاثنين.

ولم يتضمن البيان تفاصيل أكثر عن زيارة الوزير التركي.