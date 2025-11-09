 وزير خارجية تركيا يزور الولايات المتحدة.. الاثنين - بوابة الشروق
الأحد 9 نوفمبر 2025 1:26 م القاهرة
وزير خارجية تركيا يزور الولايات المتحدة.. الاثنين

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 12:34 م | آخر تحديث: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 12:34 م

 

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، زيارة إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن فيدان سيزور الولايات المتحدة يوم الاثنين.

ولم يتضمن البيان تفاصيل أكثر عن زيارة الوزير التركي.

