سكرتير عام مطروح يتابع ميدانيا سير تجهيزات العيد القومي للمحافظة

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المحاسب محمد أبو غنيمه السكرتير العام بالمتابعة الميدانية لسير الأعمال والاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومي للمحافظة الأسبوع المقبل.

وشملت الجولة الميدانية تفقد حديقة كليوباترا، موجهًا بسرعة إنهاء تجهيزات قاعة الاحتفالات، كما تفقد حديقة صابر بكورنيش مدينة مرسى مطروح التي ستشهد طابور العرض ومتابعة أعمال رفع الكفاءة من دهانات وإنارة وغيرها.

وتم خلال الجولة تفقد منفذ الجمعية الزراعية للسلع التموينية والاطمئنان على الخدمات المقدمة للجمهور وكذلك زيارة مدرسة وادي ماجد للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، موجهًا الطلاب بأهمية الوعي في تنمية قدراتهم والحرص على الجد في التعليم مع إدراك دورهم في بناء مستقبل الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة، مشيدًا بالمدرسة ودور المشاركة المجتمعية من قبل أولياء الأمور في تركيب كاميرات حرصًا على متابعة حركة التعليم داخل الفصول.

وتفقد سكرتير عام محافظة مطروح موقع سينما ريم القديم، موجهًا بدراسة الاستفادة من أصول المحافظة غير المستغلة ما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.