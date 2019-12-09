مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة: ندعم اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة

أكد المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا السفير عبيد سالم الزعابي رغبة بلاده الصادقة في التعاون البناء مع "وحدة دعم اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية - البيولوجية - والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة"، داعيا إلى تعزيز تدابير بناء الثقة لأنها تعبر عن مدى التزام الجميع بها وبمعاييرها.

وقال الزعابي - خلال مشاركته في اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية اليوم الاثنين -إن الإمارات قامت بإعداد خطة الأمن الصحي الوطني 2019-2023 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية في الدولة، كما تم عقد ورشة عمل في فبراير 2019 بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء من جميع الهيئات والجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف - نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن الإمارات تعمل على دعم جهود جميع الدول، لوضع تدابير فعالة للأمن البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، وضبط الأمن بصورة مسؤولة، وتنمية المجتمعات للوصول إلى عالم خال من التهديدات البيولوجية.. مشيرا إلى سعي بلاده لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، حيث قامت منذ العام 2012 بتشكيل لجنة وطنية للأمن البيولوجي، عملت بالاستناد إلى معايير هذه الاتفاقية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وعلى وضع وتطبيق استراتيجية وطنية للأمن البيولوجي، والإسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات 2021.

وأكد الزعابي أن الإمارات تعمل بكل انفتاح وشفافية لتيسير تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة، وذلك حسب نص المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.. فقد قامت دولة الإمارات بإنشاء وتشغيل مختبر مرجعي من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية يقوم بفحص الأمراض المعدية بشكل فعال وسريع من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن البيولوجي.