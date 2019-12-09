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يستمر حزب المحافظين ببريطانيا في توسيع الفارق بينه وبين منافسه الأبرز حزب العمال، بحسب استطلاع للرأي أجري اليوم الاثنين، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة الخميس 12 ديسمبر.

وأظهر الاستطلاع -حسبما ذكر موقع "فرانس 24"- تقدم المحافظين بفارق 14 نقطة مئوية مقابل 9 نقاط الأسبوع السابق، ليحصد 45% من عدد المشاركين بالاستطلاع مقابل 31% فقط للعمال.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيرفيشن" لصالح تلفزيون "آي.تي.في"، أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وسع الفارق مع حزب العمال إلى 14 نقطة مئوية مقارنة بتسع نقاط قبل أسبوع من الانتخابات العامة المقررة الخميس.

ومنح الاستطلاع حزب المحافظين 45% بزيادة نقطتين في حين سجل حزب العمال 31% متراجعا نقطتين أيضا وذلك قبل الانتخابات التشريعية.

وقد شارك في هذا الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف 1012 شخصا في الفترة بين الخامس والسابع من ديسمبر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الأحد أنه "سيقاتل من أجل كل صوت" حتى موعد الانتخابات التشريعية.