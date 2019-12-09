قطاع الحرف اليدوية بألمانيا يسجل زيادة في المبيعات خلال الصيف

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء عن زيادة المبيعات في قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأوضح المكتب اليوم الاثنين أن مبيعات الحرف اليدوية التي تستوجب تصريحا ارتفعت بنسبة 2ر5 بالمئة في الفترة بين يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن الإيرادات ارتفعت في جميع قطاعات الأعمال، لافتا إلى أن أعلى معدلات النمو حدثت في قطاع السيارات بنسبة 7ر7%.

وسجل كل من قطاع الصحة والبناء زيادة بنسبة تزيد على 5% بكل منهما.

ومع ذلك انخفض عدد العاملين في الحرف اليدوية بشكل إجمالي بشكل طفيف بنسبة 2ر0%.

يشار إلى أن المكتب الاتحادي للإحصاء ليس لديه حاليا أعداد محددة للأشخاص الذين يعملون في الحرف اليدوية بألمانيا.

وفي المسح الأخير لعام 2017، سجل المكتب نحو 2ر4 مليون شخص يعملون في 440 ألف شركة تقريبا في قطاع الحرف اليدوية التي تستوجب تصريح.