بدء أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول مفاهيم التنمية المستدامة والبيئة بمقر الجامعة العربية

بدأت بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي التاسع للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تحت عنوان "استشراف المستقبل عبر مفاهيم التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتميز الإداري " والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع هيئة آل مكتوم بحضور المستشار نادر كمال جعفر رئيس الاتحاد وبمشاركة ممثلي الدول العربية وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات علي انشاء الاتحاد.

وأكد المستشار نادر كمال جعفر رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة في كلمة له أهمية المؤتمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة واسعة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل فئات المجتمع على حد سواء في العمل وفهم الفجوات وتحديد التحديات والأولويات والعمل بروح الجماعة والشفافية والتدقيق في انتقاء الأهداف.

وشدد على أهمية ان يستثمر المجتمع في أسس دعم دور الفرد من خلال تحسين الصحة وحقوق الإنسان، وتقييم الخدمات الحالية حتى تلبي أهداف نظام الرعاية الصحية، معتبرا أن التعليم حق اساسي من حقوق الإنسان، مما يساعد على تمهيد الطريق من أجل مستقبل ناجح.

وأضاف ان التنمية والثقافة العملية والاجتماعية تساعد الانسان على بناء هويته وتحديد معتقداته وقيمه، مؤكدا أن الإنسانية تتقدم بما تستوعبه من اختلاف وتفهم لاسباب الاندماج والتنوع.