باحثون: استخدام عيدان الخيزران في حمل الأثقال قد يوفر 20% من الطاقة

قال فريق دولي من الباحثين إن عيدان الخيزران المرنة يمكن أن تساعد في حمل الأوزان الثقيلة ولكن ذلك لا يتسنى إلا لأشخاص خبراء في استغلال الخيزران في حمل الأثقال، حيث يكيفون مشيتهم مع الحمل الثقيل ما يجعلهم يوفرون قدرا هائلا من طاقتهم الجسمانية.

نشر الباحثون نتائج دراستهم في العدد الحالي من مجلة "جورنال اوف اكسبرمينتال بايولوجي" المتخصصة.

قال ريان شرودر، المشارك في الدراسة من جامعة كالجاري الكندية: "إن هذه الوسائل البسيطة، والمهمة في الوقت ذاته، يمكن أن تخفض إجهاد الطاقة وتخفض معه قوة الإجهاد التي تثقل كاهل الحامل".

كان الكثير من السائحين في فيتنام وبلدان أخرى في آسيا يتعجبون من قدرة الرجال والنساء هناك على حمل أثقال تعادل وزن أجسامهم، بل وربما تزيد عن أوزانهم، حسبما أوضح جيمس كروفت، كبير الباحثين، من جامعة كالجاري أيضا.

تساءل كروفت خلال إحدى زياراته عما إذا كانت ليونة عيدان الخيزران تسهل عملية الحمل.

قال كروفت إن الدراسات السابقة بهذا الشأن توصلت إلى نتائج كثيرة التناقض، وإن أحد الأسباب المحتملة وراء هذا التناقض ربما هو أن الباحثين استخدموا في التجارب التي أجروها لمعرفة ذلك أشخاصا غير ذوي خبرة بحمل الأثقال باستخدام الخيزران.

طلب الباحثون من 14 فيتناميا وفيتنامية أصحاب أوزان مختلفة السير لمسافة 20 مترا حاملين وزنا باستخدام عود خيزران غير جامد (غير لين) أحضره الباحثون معهم، أو باستخدام عيدانهم التي اعتادوا استخدامها.

وضع الباحثون مع الأشخاص المشاركين في التجربة حساسات فوق الكعب وأسفل الظهر، وذلك لتسجيل حركات المشاركين في تجربة حمل الأوزان باستخدام الخيزران.

كما وضع الباحثون حساسات في عيدان الخيزران لتسجيل سرعة حاملي العيدان واختلاف زوايا الحمل أثناء المشي، وصوروا التجارب إضافة إلى ذلك.

ثم حلل الباحثون البيانات التي سجلوها.

تبين من خلال التحليلات في المختبر أن الحمالين يغيرون تردد خطاهم تبعا للوزن الذي يحملونه، وذلك عندما كانوا يستخدمون العيدان اللينة، وكانوا يتحركون بجهد أقل، عندما كانوا يمشون بخطوات طبيعية، صعودا وهبوطا.

أظهرت عمليات المحاكاة أن الحمالين كانوا يحتاجون إلى طاقة أقل بنسبة 20% عندما كانوا يستخدمون العيدان اللينة لحمل وزن جسمهم، مقارنة بالحمالين الذين كانوا يستخدمون العيدان الجامدة.

كما انخفض إجهاد الأكتاف بوضوح عند الحمل باستخدام عيدان لينة.

يقول الباحثون إنهم سيطبقون نتائج الدراسة في تطوير حقائب أفضل تستخدم في حمل الأمتعة على الظهر أثناء السفر.