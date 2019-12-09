حكومة الوفاق الليبية: قوات حفتر لن تدخل طرابلس إلا في توابيت

كشف المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا محمد قنونو، عن الدفع بتعزيزات وصلت إلى جبهات القتال في العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وقال قنونو، خلال إيجاز صحفي، "إن قوات الوفاق دمرت آليات للجيش الليبي /بقيادة المشير خليفة حفتر/ في محور صلاح الدين، كما أسقطت قوات الوفاق طائرة حربية من طراز ميغ 23، وتم القبض على أحد عناصر طاقمها، ولا زالت القوات متعددة الجنسية تحاول أن تجد طريقها إلى طرابلس، لكنها لن تدخلها إلا في التوابيت أو مكبلة الأيادي، والأيام بيننا"،حسبما ذكر اليوم الاحد موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"

كان المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة قد صرح بأن المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" يقترب من إحكام القبضة على طرابلس وربما تحقيق انتصار كبير، وذلك بفضل الدعم الروسي له.