انطلاق ملتقى الكويت حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية

انطلقت في الكويت، اليوم الاثنين، أعمال ملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية تحت رعاية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الغرفة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية( كونا) اليوم عن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم قوله: إن دخول الكويت بقائمة الدول الـ 10 الأكثر تحسنا بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال سينعكس إيجابا على حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وكفاءة التنافسية الدولية وعدالة المنافسة المحلية.

وأضاف أن هذا الانجاز الذي سجلته الكويت أخيرا في مؤشر تحسين بيئة الأعمال "لن ينعكس بنتائج واضحة، ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الدور التنموي للقطاع الخاص الى واقع عملي".

من جهته ، أكد مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح في كلمة مماثلة أن استضافة الكويت لهذا الملتقى، نابعة من حرصها على تعزيز دورها في توطيد الروابط مع الدول العربية.

وأضاف أن الكويت وضعت تحسين بيئة الأعمال في قمة أولويات رؤيتها الوطنية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المعنية بتحسين بيئة الأعمال لدعم جهود التنمية المستدامة.