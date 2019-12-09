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رفض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عرضا من بولونيا في ظل رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة احترافية في أمريكا مع لوس أنجليس جالاكسي.

وقال والتر ساباتيني مدير الكرة في بولونيا "كانت هناك إمكانية جيدة، لكن ابراهيموفيتش لن ينضم إلى بولونيا".

وأضاف "ليس مسألة مال (الرئيس جوي) سابوتو كان مستعدا للتفاوض، لكن اللاعب لديه خيارا أخر".

وابدى ميلان رغبته في استعادة المهاجم السويدي الذي لعب في صفوفه بين عامي 2010 ، 2012 في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن نابولي أيضا يرغب في إجراء محادثات تستهدف التعاقد مع إبراهيموفيتش.