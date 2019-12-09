مجلة «تايم» الأمريكية تضع ترامب وبيلوسي ضمن القائمة القصيرة للترشيحات للقب «شخصية العام»

كشف برنامج "توداي" التليفزيوني الأمريكي، اليوم الاثنين، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على قائمة الترشيحات القصيرة لمجلة "تايم" الأمريكية لنيل لقب "شخصية العام".

وذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن مجلة "تايم" تمنح لقب "شخصية العام" لشخص أو مجموعة أو فكرة كان لها تأثير على مدار العام.

وتشمل الترشيحات مسرّب المعلومات المجهول؛ الذي أفشى نص مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشجّع على إجراء تحقيقات مساءلة للرئيس الأمريكي داخل مجلس النواب على خلفية مزاعم استغلاله سلطة مكتبه لتحقيق مآرب سياسية خلال المكالمة.

كما تضم قائمة الترشيحات الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج والمتظاهرين في هونج كونج، ضمن آخرين.