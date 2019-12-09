وزير المالية السعودي: لا نية لتعديل رسوم الوافدين

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الاثنين أنه" لا نية لتعديل رسوم الوافدين" والتي تبلغ بالنسبة للأفراد 800 ريال شهريا وللمرافقين 400 ريال شهريا.

وأكد محمد الجدعان في مقابلة مع "العربية" السعودية اليوم الاثنين "استمرار برنامج حساب المواطن بلا تغيير في 2020".(الدولار يساوي 750ر3ريال).

يذكر أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف وزير المالية السعودية في تصريحاته أنه "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين" ، والذي بدأ في العام 2017 بفرض 100 على كل مرافق و200 ريال على كل أجنبي يعمل في المملكة .

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في الرابع والعشرين من ايلول/سبتمبر الماضي، بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً الاول من تشرين أول/أكتوبر 2019.

وبدأت المملكة في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017.

وتدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال شهريا إلى 700 ريال شهريا للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن العمالة السعودية ، ومن 400 ريال شهريا إلى 800 ريال شهريا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.