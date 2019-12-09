بيانات ممتعة: معرض عن نيويورك يحول الأرقام إلى قصص نابضة بالحياة





5 أحياء ونحو 8.5 مليون نسمة وأكثر من 800 لغة - عدد لا يحصى من القصص التي يمكن سردها من خلال الأرقام حول مدينة نيويورك.

ألهمت البيانات المتعلقة بتطور مدينة نيويورك وسكانها الفنانين ومصممي الجرافيك ومحللي البيانات لإقامة معرض حول الماضي والحاضر والمستقبل المحتمل لمدينة نيويورك.

ويستخدم معرض "من نحن: تصور مدينة نيويورك من خلال الأرقام" في متحف مانهاتن في مدينة نيويورك شاشات تفاعلية ورسومات ومنحوتات ليجعل البيانات نابضة بالحياة .

ويمكن للزوار التعرف على شخصية المدينة من خلال بيانات عن أشياء مثل الأماكن المختلفة التي يتم فيها تحدث اللغات المختلفة والأماكن التي يعيش سكانها بشكل متقارب وما هي الطلبات الشائعة في الإعلانات الشخصية والأماكن التي لا يزال بالإمكان العثور بها على مساكن بأسعار معقولة نسبيا.

ومن بين أشياء أخرى، جاءت البيانات من إحصاءات الولايات المتحدة السنوية، التي تتتبع تطورات الحياة في الولايات المتحدة منذ عام 1790 .

يستمر المعرض حتى سبتمبر 2020، وتكلفة التذكرة للزيارة هي 20 دولارا للبالغين.