«أليتاليا» تدرس التحول من سكاي تيم إلى تحالف ستار

تدرس شركة الخطوط الجوية الإيطالية " أليتاليا" الانضمام لتحالف "ستار" الذي يضم 26 شركة، بينها لوفتهانزا الألمانية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أمس الأحد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن من شأن تحول "أليتاليا" من تحالف "سكاي تيم" الذي تقوده "دلتا إير لاينز" إلى تحالف "ستار" أن يعزز تعاونها مع لوفتهانزا، التي تعد مستثمرا محتملا في الشركة الإيطالية.

يشار إلى أن القيادة الجديدة للشركة الإيطالية تسعى إلى شطب1200 وظيفة فقط، وهو عدد أقل من العدد الذي ذكر في وقت سابق.

ويقود هذه التغيرات جوزيبي ليوجراندي، الذي عينته الحكومة الإيطالية يوم الجمعة للإشراف على الشركة.

ويتولى الإشراف على "أليتاليا" مسؤولون تقوم الحكومة بتعينهم منذ عام 2017، عقب وقف شركة الاتحاد الإماراتية تمويلها للشركة الإيطالية. ومنذ ذلك الحين، تتلقى "أليتاليا" قروضا من الحكومة الإيطالية للاستمرار في عملها .

ومن المقرر أن تجتمع إدارة "أليتاليا" ابتداء من غد الاثنين لتقييم التزاماتها الحالية، وتشمل عضويتها في "سكاي تيم"، التي تنتهى بداية العام المقبل. وعلى الرغم من أن شركة "دلتا" تعد الشريك الأجنبي الأكثر ترجيحا لإليتاليا، بدأت لوفتهانزا مباحثات في تشرين أول/اكتوبر الماضي للاستثمار في الشركة الإيطالية.

وذكرت شبكة "ال سولي 24 أور" الإيطالية اليوم أن "لوفتهانزا" قد تشتري "أليتاليا" بعد استكمال إعادة هيكلتها، أي ليس قبل 18 شهرا من الآن.

وإذا تحولت "أليتاليا" إلى تحالف ستار، فستتمكن من تسيير رحلات على بعض المسارات إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى أفريقيا.