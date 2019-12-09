بغداد تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم

دعت بغداد، المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للشعب العراقي الذي قاتل وضحَّى، دفاعاً عن بلاده والعالم في مُواجَهة الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، أن الممثل الدائم للعراق لدى مقر الأمم المتحدة الأوروبي في (جنيف ) السفير حسين الخطيب، قدم شرحا حول البرامج الوطنية في التعامل مع ملف النازحين، والشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة، وتهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم.

وطالب المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للعراق في مواجهة الإرهاب، واستمرار دعم المجتمع الدولي للنازحين.