حزب جانتس: الانتخابات الإسرائيلية الثالثة ستكون في الثاني من مارس

اتفق أكبر حزبين في إسرائيل على إجراء الانتخابات القادمة في الثاني من مارس القادم، إذا ما لم يتم التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، وستكون هذه الانتخابات الثالثة في أقل من عام.

وأوضح حزب "أزرق أبيض"، بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس، والمنتمي إلى تيار الوسط، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أنه تم الاتفاق مع حزب ليكود، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، على هذا الموعد.

وكان ممثلون عن الحزبين عقدوا اجتماعا الليلة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن أمام نواب الكنيست فرصة أخيرة حتى منتصف ليل الأربعاء لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية، وإلا سيتم الذهاب من جديد إلى صناديق الاقتراع.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات التي جرت في سبتمبر بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان على 8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بعد رفض ليبرمان الانضمام له أيضا.