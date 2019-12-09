استدعاء سفير المكسيك لدى الأرجنتين بسبب مزاعم سرقة كتاب

استدعت الخارجية المكسيكية سفير البلاد لدى الأرجنتين بعد تقارير تزعم محاولته سرقة كتاب يتناول تاريخ حياة كازانوفا بقيمة 10 دولارات من أحد أشهر المكتبات في العالم.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد استدعى السفير أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا يوم الأحد عقب تقارير صحفية ذكرت أنه حاول سرقة كتاب بقيمة 590 بيزو (10 دولارات تقريبا) عن "المستهتر المشهور" الذي يعود للقرن الثامن عشر من مكتبة "إل أتينيو" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال إبرارد عبر تغريدة على موقع تويتر إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي البالغ من العمر 76 عامًا، وإذا ثبت صحة فيديو السرقة المزعومة الذي يتم تداوله، فسيتم طرده من وظيفته على الفور.