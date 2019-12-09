مدافع السد يصف مونديال الأندية بالتحدي الجديد لفريقه

يرى طارق سلمان مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري أن مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية تعد تحدي جديد للفريق وله ولزملائه من أجل تقديم صورة مشرفة عن الكرة القطرية .

ويواجه السد فريق هينجين بطل أوقيانوسيا القادم من كاليدونيا الجديدة بعد غد الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح مونديال الأندية .

وكشف طارق سلمان عن وجود رغبة كبيرة لدى جميع لاعبي السد وارتفاع سقف الطموحات من أجل تقديم مردود طيب في البطولة التي يشارك فيها بطل قطر للمرة الثانية ،بعد التجربة الأولى التي شارك فيها عام 2011 وحقق خلالها المركز الثالث .

وقال طارق في تصريحات على هامش مران الفريق اليوم : "لاعبو السد في أتم جاهزية للمباراة الافتتاحية أمام فريق هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني".

وأضاف: "بعد أن عدنا من صفوف المنتخب ،نشعر بحالة سعادة كبيرة الآن لخوض تحدي جديد مع السد في هذا الحدث الكبير ،ونريد تعويض جماهيرنا عن النتائج السلبية التي حققناها قبل بطولة كأس الخليج سواء في الدوري أو في البطولة الآسيوية" .

وأضاف :"لدينا لاعبين يمتلكوا الخبرات العالية ، وسبق لهم المشاركة في مونديال الأندية مثل سعد الشيب وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن ،وهذا الأمر يعزز من قوتنا ويعطينا الحافز لتحقيق أفضل مستوى".

وتابع قائلا : "نشعر بحماس كبير لمعادلة الانجاز السابق الذي حققناه في بطولة كأس العالم للأندية عام 2011 ،ونتمنى ان نتمكن اولا من تخطي عقبة هينجين ثم مونتيري ونواجه ليفربول في نصف النهائي ،لأننا حتى لو خسرنا سنلعب على المركزين الثالث والرابع وبالتالي فطموحاتنا كبيرة وواضحة ونتمنى ان يحالفنا التوفيق".