السلطات الإيرانية تتوقع نموا بـ2% خلال العام المقبل

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توقعت السلطات الإيرانية تحقيق نمو بنسبة 2% خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الاثنين عن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت أنه تم "تنظيم وإعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة على نحو يتلاءم مع ظروف العقوبات".

وأضاف: "نتوقع الخروج من الركود وأن نحقق نموا اقتصاديا إيجابيا بمقدار 2% على الأقل".

وصرح بأنه سيتم خلال العام القادم تخصيص نحو 10 مليارات دولار (بقيمة 42 ألف ريال للدولار الواحد) لاستيراد الأدوية والسلع الاساسية، منها ثلاث مليارات للأدوية ومعدات الأدوية ونحو سبع مليارات للسلع الأساسية.

وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مشروع موازنة العام الإيراني القادم، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.

وشدد خلال كلمة أمام البرلمان على أن هذه الموازنة "ستكون موازنة الصمود ومواجهة العقوبات المفروضة"، حيث أنها تعد، وفقا للسلطات، الأقل اعتمادا على إيرادات النفط.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم موازنة العام القادم (يبدأ في 21 مارس 2020) سيبلغ 5638290 تريليون ريال (2ر134 مليار دولار) تتوزع على إيرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال.

وأكدت منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية أن مشروع الموازنة يعد الأقل اعتمادا على إيرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصرا.