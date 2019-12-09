تبدأ قناة إكسترا نيوز قريبًا عرض العديد من البرامج الجديدة على شاشتها والتي تهتم بالشأن المصري والمحلي والعالمي، وتسلط الضوء على أحدث المستجدات على الساحة.

وتعرض إكسترا نيوز، برنامج "الشارع مع دينا" الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، حيث أظهر البرومو أن البرنامج سيستهدف نقل طبيعة الشارع المصرى إلى شاشة التلفزيون عبر البرنامج بشفافية وبشكل احترافي، كما يسلط الضوء على القضايا التي تهم المصريين.



وتقدم الإعلامية آية عبدالرحمن برنامج "الحقيقة"، والذي يفند الشائعات التي تستهدف الدولة وتقلل من حجم الانجازات، ويرد على الأكاذيب المتعلقة بالشأن المحلي في كافة المجالات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



أما الإعلامية أماني الخياط فتكشف عبر برنامج "الكبسولة" كواليس الجرائم وتخترق الحواجز للتحقيق فيما وراء الأحداث لتقدم الحقيقة الخالصة عبر البرنامج.





بالنسبة إلى الإعلامية ريهام السهلي ولما جبريل، فتستكملان مسيرة برنامج "المواجهة"، حيث أظهر البرومو الذي أذاعته إكسترا نيوز أنه سيعود بشكل قوي ومختلف عن المواسم الماضية قريبًا.

جدير بالذكر أن "المواجهة" كان يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً.

