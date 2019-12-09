جميلة عوض تتصدر بوستر فيلم بنات ثانوي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي"، البوستر الدعائي الأول للفيلم، والذي تصدرته بطلة العمل الفنانة جميلة عوض، حيث ظهرت صورتها عليه من شخصيتها في الفيلم، والتي تحمل اسم "سالي محمد".

وتقدم جميلة خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث تجسد شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية، تدعى "سالي محمد".

وتدور أحداث الفيلم حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.