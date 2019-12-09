أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 8ر1 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بوتيرة أعلى من تقديرات أولية بلغت 2ر0 بالمئة.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن هذه القراءة جاءت أعلى من نسبة نمو بلغت 7ر0% توقعها محللون استطلعت صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي" آراءهم، وتاتي الزيادة للربع الرابع على التوالي.

وقال المكتب إن الإنفاق الرأسمالي للشركات نما بنسبة 8ر1 بالمئة على أساس ربع سنوي، بتعديل عن تقدير أولي قدره 9ر0 بالمئة الشهر الماضي، وزيادة من نمو بنسبة 9ر0 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأضاف المكتب أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 5ر0 بالمئة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مرتفعا بشكل طفيف عن رقم أولي بلغ 4ر0 بالمئة.