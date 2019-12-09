وزير الدفاع الروسي: تحديث الطيران بعيد المدى يعزز المكون الجوي للثالوث النووي الروسي

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو -اليوم الاثنين- أن تجديد الأسطول الحالي للطيران بعيد المدى وتصنيع طائرات جديدة عزز بشكل كبير المكون الجوي للثالوث النووي الروسي.

وقال شويجو إن "شركة (توبوليف) قامت هذا العام بعمل كبير لتحديث طائرة " تو-95 إم إس" الاستراتيجية وتجديد واستبدال المعدات الإلكترونية وأنظمة الملاحة القديمة".

وأضاف: "بهذا العمل يتم ضمان الكم المجدوَل من القاذفات الاستراتيجية في الخدمة كجزء من الطيران بعيد المدى"، مشددا على ضرورة تحديث الطيران بعيد المدى وتصنيع طائرات جديدة .

في نفس الوقت، كلف وزير الدفاع الروسي بزيادة عدد السفن القتالية المزودة بالصواريخ المجنحة من طرازي "كاليبر" و"تسيركون".

وقال شويجو بهذا الصدد: "من الضروري زيادة عدد السفن المبحرة في المحيطات البعيدة المدى، بما فيها تلك المزودة بصواريخ "كاليبر" وصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية".

وأضاف: "أنه من الضروري كذلك توسيع نطاق عناصر الطائرات المسيرة والأنظمة الروبوتية والأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة".

يُذكر أن خبراء عسكريين روس وأجانب أشاروا إلى أن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية الروسية تضمن تفوقا استراتيجيا للبحرية الروسية على البحرية الأميركية، موضحين أن هذه الصواريخ تتقدم على كل سابقاتها البحرية الروسية والأجنبية بفضل سرعته الهائلة التي تفوق سرعة الصوت بــ 8 أضعاف، وهو ما يمنع الدفاعات الجوية المعادية من تدميره.