رئيس ميكرونيزيا يزور الصين الشهر الجاري لتعزيز العلاقات الثنائية

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يقوم رئيس ميكرونيزيا "ديفيد دبليو بانويلو" بزيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم /الاثنين/ - إن زيارة بانويلو تأتي بناء على دعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وإنه سيلتقي خلال الزيارة بعدد من القيادات الصينية بينهم الرئيس بينج ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) "لي كه تشيانغ" لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

يذكر أن ميكرونيزيا هي دولة مستقلة مكونة من جزر، تقع في المحيط الهادي شمال شرق بابوا غينيا الجديدة وعاصمتها باليكير.