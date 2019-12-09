محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من المنطقة الاستثمارية ببنها

وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان بسرعة الانتهاء من المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها لتسليمها في أقرب وقت لإتاحة فرص عمل أمام شباب المحافظة تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الاثنين، لمدينة بنها يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وطالب المحافظ، العاملين بالمنطقة الاستثمارية بإنشاء وحدة أمنية صغيرة حتى يتم الانتهاء من الأعمال، كما وجه بالتنسيق مع الأمن لتوفير ورديات عمل أمنية للمرور على المكان في أوقات مختلفة خلال اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الاستثمارية تتكون من 147 وحدة صناعية بإجمالي 44 ألفا و640 مترا،على مساحة 46 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسيتم تخصيص 70% لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر و30% لكبار المستثمرين.

كما تفقد المرحلة الأولى من الممشى المقام من ميدان الإشارة ببنها حتى نفق شعراوي بتكلفة 5 ملايين جنيه، موجها بضرورة غلق الفتحات غير القانونية المطلة على الممشى وتنظيف الممشى يوميا حتى يكون متنفسا نظيفا لجميع المواطنين بالقليوبية.