 باكستان تؤكد عزمها العمل على إنجاح أهداف رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي - بوابة الشروق
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باكستان تؤكد عزمها العمل على إنجاح أهداف رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 2:08 م | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 2:08 م

أكدت باكستان اليوم الاثنين، التزامها بميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) وعزمها العمل على إنجاح أهداف الرابطة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن يوم ميثاق الرابطة يذكرنا بالمسؤولية الهائلة في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الفقر والأمية والمرض وقلة التنمية، وأضاف أن منطقة جنوب آسيا تواجه تحديات كثيرة، مؤكدًا أن دول الرابطة تبني استراتيجية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.

يذكر أن اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) منظمة تشمل دول بنجلادش وبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا، ويجتمع رؤساء الدول أعلى سلطة داخل المنظمة سنويًا.


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