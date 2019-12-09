ثونبرج تزور مقر انعقاد مؤتمر المناخ في مدريد مع ناشطين آخرين







من المقرر أن تزور ناشطة المناخ السويدية، جريتا ثونبرج، اليوم الاثنين، مقر انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ، الذي يدخل أسبوعه الثاني والحاسم.

وستعقد ثونبرج وزميلتها الألمانية الناشطة في حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ، لويزا نويباور، مؤتمرا صحفيا مع نشطاء شباب آخرين في الساعة 10:30 صباحا (09:30 بتوقيت جرينتش).

وجاء خبراء وممثلون من حوالي 200 دولة إلى العاصمة الإسبانية مدريد قبل أسبوع بهدف تحديد قواعد للوصول إلى الهدف المتفق عليه وهو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.

وتمثل القمة، التي تستمر حتى يوم الجمعة، أيضا فرصة لواضعي السياسات لإظهار استجابتهم للدعوات العالمية للعمل المناخي، التي تقودها ثونبرج البالغة من العمر 16 عامًا.

ونظمت مظاهرة حاشدة في مدريد يوم الجمعة الماضي للمطالبة بتدابير سريعة وملموسة من ساسة العالم.