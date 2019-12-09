تكشف اليوم رابطة الصحافة الأجنبية فى هوليوود الستار عن ترشيحات جوائز جولدن جلوب فى نسختها الـ77، والتى تمنح للأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة فى عام 2019.



ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز فى 5 يناير 2020 بفندق بيفرلى هيلز فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



ويعلن الممثل تيم ألين والنجمة داكوتا فانينج، ترشيحات الجوائز فى فئاتها المختلفة، وذلك عبر بث مباشر يتم إذاعته عبر الموقع الرسمى للرابطة على الإنترنت وكذلك من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».



وكانت الرابطة أعلنت منح النجم توم هانكس جائزة سيسل بى. ديميل الفخرية، والذى يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لجائزة أفضل ممثل عن دور فريد روجرز فى فيلم «A Beautiful Day in the Neighborhood»، كما سيتم تكريم الإعلامية الأمريكية الشهيرة إيلين ديجينيريس، ومنحها جائزة كارول بيرنت الشرفية.



يتم تمثيل الرابطة فى أكثر من 55 دولة فى 210 منطقة فى جميع أنحاء العالم، وتبرعت الرابطة بأكثر من 37 مليون دولار على مدى الـ 25 الماضية لمختلف الجمعيات الخيرية ذات الصلة بالترفيه، وجهود ترميم الأفلام، وبرامج المنح الدراسية، والمساعى الإنسانية.