 افتتاح منصة مشاهدة بأرضية زجاجية على ارتفاع 330 مترا قريبا بنيويورك - بوابة الشروق
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افتتاح منصة مشاهدة بأرضية زجاجية على ارتفاع 330 مترا قريبا بنيويورك

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 11:20 ص

من المقرر أن يتمكن زوار نيويورك قريبا، من الاستمتاع بما قد يعتبر أهم مشهد للأفق حول العالم، وذلك من خلال منظور جديد ومخيف تماما.

وسيستطيع أي شخص يتمتع بقدر كاف من الشجاعة، بداية من 11 مارس المقبل، من الخروج إلى سطح المشاهدة الجديد الذي يأخذ شكل المثلث، ويقع على ارتفاع أكثر من 330 مترا، لمشاهدة المدينة من أعلى، حيث سيتمكن من النظر إلى الأمام وإلى أسفل.

وتقع منصة المشاهدة المميزة "إيدج" - التي تم تزويدها بلوح زجاجي في أرضيتها، حتى يتمكن الزوار من النظر إلى الأسفل بصورة مباشرة، وتبلغ مساحتها 700 متر مربع - بالقرب من سطح أحد أبراج "هدسون ياردز" الجديدة، على الجانب الغربي من مانهاتن.

ومن الممكن طلب التذاكر الخاصة بمنصة المشاهدة، من خلال الإنترنت، بتكلفة تصل إلى 31 دولارا للأطفال و34 دولارا للكبار.

وبذلك، ستنضم منصة "إيدج" إلى عدد لا حصر له من المواقع الأخرى البانورامية في نيويورك، مثل مبنى "إمباير ستيت" الشهير، والجولات الجوية ذات الشعبية المتزايدة، باستخدام المروحيات فوق المدينة.


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