الاتحاد الأوروبي يسمح لشركات الطيران في الجابون باستئناف رحلاتها الجوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، السماح لشركات الطيران في الجابون بتسيير رحلات من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما قامت بتحديث قائمة السلامة الجوية.

وتحظر القائمة، التي يراجعها عادة خبراء سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي، شركات الطيران من العمل في أوروبا إذا كانت الشركة تفتقر الإشراف على السلامة أو أن شركات الطيران اكتشفت وجود مشاكل تتعلق بالسلامة.

وقالت المفوضية في بيان" جميع شركات الطيران المرخصة في الجابون جرى محوها من القائمة عقب اتخاذ إجراءات لتحسين وضع سلامة الطيران في البلاد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الجابون في القائمة السوداء لشركات الطيران منذ عام 2008.

وأضافت المفوضية أن لجنة الطيران المدني في أرمينيا تتعرض" لتدقيق شديد" بسبب وجود دلالات على تراجع الإشراف على السلامة.

وقالت مفوضة شؤون النقل الأوروبي ادينا فاليان" قرار اليوم يوضح جهودنا المستمرة لتوفير أعلى مستوى من السلامة. ليس فقط المسافرون الأوروبيون ولكن المسافرين في أنحاء العالم، لأن سلامة الطيران لا تعرف حدودا أو جنسيات".