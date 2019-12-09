برلين تناشد روسيا مجددا التعاون في استجلاء ملابسات مقتل رجل مواطن بألمانيا

ناشدت الحكومة الألمانية روسيا مجددا التعاون في استيضاح جريمة قتل مواطن جورجي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك قبيل لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه دمر اليوم بالعاصمة برلين: "نعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك مشاركة جدية وعاجلة من السلطات الروسية"، مؤكدة أن الحكومة الألمانية "لا تزال تشعر بالصدمة بالفعل إزاء هذه الواقعة".

يذكر أن الحكومة الألمانية طردت دبلوماسيين روسيين اثنين بسبب غياب التعاون في استجلاء ملابسات جريمة القتل المشتبه أنها تمت بتكليف من روسيا، والتي وقعت في حديقة الحيوان الصغيرة "تيرجارتن" ببرلين في 23 أغسطس الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن سلطات الأمن الألمانية والحكومة الألمانية طلبت من جهات روسية متعددة استفسارات عن الواقعة، ولكن هذه الجهات لم تدل بأي شيء محدد.

وتولى الادعاء العام بألمانيا التحقيق في الحادث نظرا لأهميته المحورية.

وتجتمع ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر اليوم في مباحثات فردية قبيل القمة المخصصة لبحث الأزمة الأوكرانية في باريس.

ويعتزم بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مشاورات بهدف إحلال السلام في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا في القمة المقررة بينهم اليوم في إطار ما يسمى بصيغة "نورماندي".