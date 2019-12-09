النيابة تصرح بدفن جثة شاب وطفلته لقى مصرعهما غرقا بترعة المريوطية

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، التصريح بدفن جثة شاب وطفلته، عثر على جثثتيهما بعد سقوط السيارة الملاكي الخاصة بالضحية في ترعة المريوطية، بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى مكان الحادث، وتبين أن الشاب يدعى "ع. ا"، وأنه كان بصحبة ابنته "م" البالغة من العمر ما يقرب من 3 أعوام، في طريقهم للمنزل، وفور سيره بالطريق اختلت عجلة القيادة من يده، ما أسفر عن انحراف السيارة وسقوطها بمياه الترعة ليلقى وابنته مصرعهما وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.