غرفة التجارة والصناعة الألمانية تطلب خفض تكاليف استهلاك الكهرباء

كشف تقرير صحفي أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية طلبت تخفيضا واضحا لتكاليف استهلاك الكهرباء، وذلك قبل انعقاد لجنة الوساطة بشأن حزمة المناخ.

وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد استنادا إلى قرار مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة تطالب بإلغاء ضريبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن قرار مجلس إدارة الغرفة أنه من المقرر الحد من العبء الناتج عن الضريبة بقيمة سبعة مليارات يورو حتى عام 2023 في إطار خطوة أولى.

وجاء في تقرير الصحيفة استنادا إلى قرار الغرفة أنه "يجب أن يعقب ذلك اتخاذ خطوات أخرى من أجل إصلاح نظام الضرائب والرسوم.. ولتحقيق ذلك توصي غرفة التجارة والصناعة الألمانية بوضع جدول زمني ملزم كإجراء أولي من أجل الإلغاء التام لضريبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة حتى عام 2030".

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تخطط في إطار حزمة المناخ الخاصة بها لتخفيف العبء في سعر استهلاك الكهرباء. ومن المقرر بالنسبة للحكومة اعتبارا من عام 2021 خفض ضريبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بقيمة 25ر0 سنت لكل كيلو واط في الساعة في إطار خطوة أولى، ثم مواصلة خفضها بعد ذلك.

وانتقدت الغرفة ذلك وأوضحت أنه من منظور الأوساط الاقتصادية في ألمانيا يعد معدل الخفض المخطط له بالنسبة لتكاليف استهلاك الطاقة محدودا للغاية.

وتبدأ اليوم الاثنين لجنة الوساطة المكونة من البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" مشاوراتها.

وكانت الغرف المحلية بالولايات أوقفت بشكل مؤقت قوانين الضرائب المنصوص عليها في حزمة المناخ. ويتعلق الأمر بالنسبة لكثير من الولايات في المقام الأولى بأمور تمويلية.

ومن المقرر داخل لجنة الوساطة التوصل لتسوية حاليا إن أمكن قبل احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس).

ويطالب حزب الخضر بإدخال تحسينات على محتوى الحزمة.