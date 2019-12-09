نائبة روسية تعلن الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف التي أعلنتها وادا

قالت سفتلانا جوروفا، النائبة في مجلس الدوما الروسي، اليوم الاثنين إن بلادها ستتقدم بالاستئناف ضد العقوبة التي أعلنتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) اليوم، والتي تقضي بإيقاف روسيا عن المشاركة في أي منافسات دولية لمدة أربعة أعوام.

وأوضحت جوروفا في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، ستعقد اجتماعا للمجلس الإشرافي في 19 كانون أول/ديسمبر الجاري، لحسم الإجراء الذي ستتخذه.

وقالت جوروفا، نجمة التزلج الأولمبية السابقة "إنني واثقة بنسبة 100 % (أن روسيا ستستأنف أمام المحكمة)، لأنه يتحتم علينا الدفاع عن رياضيينا."