بوروسيا دورتموند يعلن غياب فيتسل عن صفوفه حتى نهاية العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين غياب لاعب خط الوسط أكسيل فيتسل عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري، بسبب تعرضه لإصابات في الوجه إثر سقوطه في منزله.

وأوضح النادي أن البلجيكي فيتسل احتاج الخضوع لعملية جراحية، وغادر المستشفى بعدها.

وسيغيب فيتسل عن مباراة الفريق المقررة أمام سلافيا براغ التشيكي غدا الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كذلك سيغيب عن المباريات الثلاث المتبقية لدورتموند في الدوري الألماني (بوندسليجا) قبل الأجازة الشتوية للمسابقة.