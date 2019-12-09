تشيكل لجنة برلمانية برئاسة «أبوشقة» وعضوية لجنتي الصحة والتعليم لصياغة تعديلات «التجارب السريرية»

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة قانون "التجارب السريرية" برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، تشكيل لجنة برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة وعضويه لجنتي الصحة والتعليم لإعداد الصياغة النهائية للتعديلات على القانون وإخراجه بما يساير التقدم الطبي والعلمي في هذا الشأن.

وقال الشريف - خلال مناقشة اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع قانون "إعادة دراسة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية" اليوم الاثنين - إن اللجنة ستنتهي من صياغة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي علي مشروع القانون في أقرب وقت.

وأشار إلى أن اللجنة ستدعو الشخصيات العامة المرتبطة بهذا الشأن من العلماء والمتخصصين للمشاركة في النقاش، لإبداء الملاحظات على ما انتهت إليه اللجنة برئاسة أبو شقة.. لافتا إلى أن اللجنة ستدعو أيضا وزيري الصحة والتعليم العالي لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة، وتلقي الملاحظات.

وناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة مشروع قانون "إعادة دراسة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية"، تمهيدا لصياغته في شكله النهائي، فيما يخص المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

من جانبه، أكد النائب بهاء الدين أبو شقة أن القانون لابد من الانتهاء منه خلال الشهر الجاري، ولابد أن يخرج القانون بصورة تليق بالبرلمان، ولقد روعي أثناء مناقشة اللجنة ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية مع التأكيد على مواكبة التطور وبما يعبر عن طموحات الشعب المصري.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بهاء الدين أبو شقة، إن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية بقانون التجارب السريرية هي الإطار الخاص بالتعديلات الجديدة وما يتأثر بها من مواد داخل مشروع القانون، دون التطرق لتعديلات أخرى بمواد القانون التي ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواد محل الاعتراض.

وأضاف: أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية لها علتها الواضحة والمتضمنة التعارض بين الصحة والتعليم العالي، وضرورة تحقيق الموائمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون، وهو أمر يتنافى مع فن التشريع ، وقال: "لابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة وهذا من مسلمات فن التشريع".

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلى أن نطاق البحث والمناقشة سيكون في علة المواد المعترض عليها، حتى لا نصطدم بالضوابط الدستورية واللائحية..وأن نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون "التجارب السريرية الإكلينيكية"، منصب على المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد داخل القانون ذاته دون التطرق لمواد أخرى بما يدعم البحث العلمي وإزالة التعارض بين المهام بالصحة والتعليم العالي.

وتساءل رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب النائب محمد العماري، عن موقف القوانين التي صدرت في خصوص المستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وعلاقته بمشروع القانون المطروح بشأن "التجارب السريرية"، وعقب أبو شقة على ذلك قائلا: سيتم وضعهم بطبيعة الحال في الاعتبار وفق القواعد الدستورية وفن التشريع".

وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي النائب هاني أباظة، أن البحث الشامل للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وما يتأثر بها من مواد أخرى ضرورة مهمة، حتى يكون القانون شاملا ومتناسقا ومتكاملا وفق الرؤية الإيجابية والأفضل وحتى لا يكون هناك أي تناقش في مشروع القانون.. مشيرا إلي أن الأصل في المناقشة كما ذكرت المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد حتى لا نكون أمام أي تناقض.