

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف.بى.آى»، أمس الأحد، أن المحققين يعتقدون أن الضابط السعودي منفذ الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية فى بنساكولا بولاية فلوريدا، تصرف بمفرده.

وقالت المحققة الخاصة المسئولة عن مكتب جاكسونفيل، راشيل روخاس، والتى ترأس فريق التحقيق: إن «المحققين لم يحددوا بعد الدافع وراء الهجوم وأن عددا من زملاء المهاجم السعوديين الذين كانوا على مقربة من مسرح الهجوم وقت تنفيذه يتعاونون مع المحققين».

وأضافت روخاس أن المكتب يتعامل مع هذه القضية مثلما يتعامل مع قضايا إطلاق النار المماثلة بافتراض أنها عملية إرهابية، لكنها أكدت أن ذلك يتم بهدف السماح للمحققين باستخدام أدوات خاصة تمنح لهم فى قضايا الإرهاب، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابعت: «نبذل كل ما فى وسعنا لمعرفة الدافع وأطلب الصبر حتى نتمكن من الوصول إلى ذلك بصورة صحيحة»، موضحة أن فريق التحقيق يضم 80 ضابطًا خاصًا من المكتب و100 من الموظفين المعاونين لهم وعشرات المحققين التابعين لسلاح البحرية وعددا من الوكالات الفيدرالية الأخرى.

وحدد «إف.بى.آى» هوية مطلق النار بأنه الملازم ثان محمد سعيد الشمرانى (21 عاما) وقال إنه فتح النار داخل قاعة دراسية بالقاعدة في وقت مبكر من صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وقالت روخاس: إن مطلق النار استخدم فى الهجوم مسدس جلوك عيار تسعة مليمترات، كان به 33 طلقة، اشتراه بشكل قانوني فى فلوريدا، مضيفة أن «زملاءه من السعوديين المشاركين فى التدريب يتحدثون مباشرة مع المحققين الأمريكيين وإن خروجهم من القاعدة محظور بأمر من الجيش السعودي»، وتابعت: «المملكة على تعهدها بالتعاون الكامل والتام».

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا بترامب، أمس، للتأكيد على أن السلطات السعودية ستعرض تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وتوفر كل المعلومات التي تساعد فى التحقيقات.

فى المقابل، انتقد أعضاء الكونجرس عن ولاية فلوريدا إدارة ترامب لعدم اعتبارها الهجوم إرهابيًا حتى الآن، وطالبوا بمعرفة تفاصيل عما تقوم به حكومة السعودية لدعم التحقيق ومنع وقوع عنف مماثل فى المستقبل من عسكريين سعوديين.

بدوره، اعتبر حاكم فلوريدا، رون ديسانت خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن «الحادث عمل إرهابي»، مضيفا: «يوجد كثير من الإحباط داخل ولايتنا بشأن هذا، لديكم عسكريون أجانب يأتون إلى قاعدتنا، لا ينبغى أن يقوموا بذلك إذا كانوا يكرهون بلدنا».