مسؤول أممي يُناشد السلطة في إثيوبيا بالتوقف عن حجب خدمة الإنترنت

أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي اليوم الاثنين عن قلقه إزاء الانقطاع المتكرر لخدمة الإنترنت في إثيوبيا، داعيًا المسؤولين إلى التوقف عن حجب الإنترنت في البلاد.

وذكر كاي- خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس آبابا- "أنا أيضًا قد تعرضت لانقطاع الإنترنت هنا في إثيوبيا الأسبوع الماضي"، قاصدًا في حديثه الانقطاع الذي حدث في الـ5 من ديسمبر الجاري، حيث أكد المسؤولون أن السبب وراء هذا العطل هو محاولة وقف هجوم إلكتروني استهدف المؤسسات المالية في البلاد.

ولفت -حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية- إلى أن السلطة في إثيوبيا عمدت إلى قطع الإنترنت 9 مرات في عام 2019، وغالبًا ما كانت تحدث أثناء الامتحانات المحلية، والاحتجاجات الشعبية، موضحا أن قطع الإنترنت عن المواطنين يعتبر انتهاكًا لحق ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وناشد الحكومة الإثيوبية بعدم استخدام (انقطاع الإنترنت) أداة لكبح الحريات، مثنيا على الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي- الذي حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2019 لجهوده في حل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وأكد كاي أهمية هذه المرحلة بالنسبة لإثيوبيا، قائلا " هناك العديد من الإصلاحات التي تشهدها إثيوبيا في هذه اللحظة، لكنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات" ، مضيفا "أن هذه هي المرة الأولى التي يُدعى فيها مقرر خاص بالأمم المتحدة لزيارة إثيوبيا مند عام 2006".