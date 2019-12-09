مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يدعو إلى تعزيز دور الشباب في التنمية

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دعا مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يوري فيدتوف، اليوم الإثنين، إلى الاهتمام بالشباب وترسيخ إسهامهم الأساسي في التنمية والتطور في العالم.

وشدد فيدتوف - في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - على ضرورة التصدي للعنف والدعوة إلى مستقبل عادل يلعب فيه الشباب دورا رئيسيا في دعم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية..لافتا إلى الحاجة إلى الاستماع إلى أصوات الشباب والوفاء بالمسؤولية اتجاههم.

وأشار إلى أنه بناءً على الالتزامات الدولية ، يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دول العالم على تطوير جهود منع الجريمة وإرساء العدالة الجنائية التي تعزز حقوق الإنسان وتفعل سيادة القانون للتصدي بقوة للتهديدات الأمنية.

ولفت إلى مساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز ثقافة احترام القانون والمهارات الحياتية التي تعزز صمود الشباب أمام الجريمة والفساد والمخدرات والإرهاب.