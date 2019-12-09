تقارير إسرائيلية: لوكسمبورج تتحرك رسميا لحث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين

عمّ إضراب في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، اليوم الاثنين؛ احتجاجا على التوسع الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل، بعدما أعلنت الأخيرة عن عزمها بناء حي استيطاني جديد في قلب المدينة.

وجاء الإضراب بدعوة من حركة "فتح" بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ تنديدا بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

وأكدت فتح، في بيان لها، أن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي فيها وعمليات المداهمة والاستيلاء المستمرة في جميع مناطق المحافظة؛ تدل على وجود قرار سياسي من حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، بالهجوم على الخليل وتهويد البلدة القديمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سواء بالسيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي أو مخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها.

من جانبه، اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات -في بيان عقب استقباله في الضفة الغربية وفدا أمريكيا من أصول لاتينية- إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لوكسمبورج اتخذت خطوة رسمية بهدف حث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين؛ ردا على "شرعنة" واشنطن للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أمس، أن وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، بعث برسالة إلى نظرائه الأوروبيين ومفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تنص على أن "خلق وضع أكثر عدالة بين إسرائيل وفلسطين هو السبيل الوحيد لإنقاذ حل الدولتين".

من جهة أخرى، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، من تدهور صحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل، مضرب عن الطعام منذ 78 يوما ضد اعتقاله الإداري.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في المنظمة، قدري أبو بكر، في بيان، إن الأسير "أحمد زهران" من رام الله يعاني ظروفا صحية صعبة بفعل إضرابه المستمر عن الطعام، ويقبع فى مستشفى إسرائيلي، مضيفا أن الأسير يتعرض لانتهاكات متواصلة على مدى الساعة مثل النقل المستمر وحرمانه من التواصل مع عائلته بهدف كسر إضرابه وإرادته.

والليلة الماضية، أعلنت مصادر فلسطينية أن الأسير "مصعب الهندي" علق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 75 يوما، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.