 الدفاع الروسية: رصد 61 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الإثنين 9 ديسمبر 2019 3:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية: رصد 61 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 3:20 م | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 3:20 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 40 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (13) واللاذقية (13) وحلب (9) وحماة (5).

وذكر بيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه تم رصد 21 انتهاكا آخر للهدنة، منها 12 انتهاكا في محافظة حلب و7 انتهاكات في محافظة حماة وانتهاكان في محافظة اللاذقية.

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة في بلدة شيخ مسكين بمحافظة درعا، وقام بتوزيع 275 سلة غذائية بوزن إجمالي يبلغ 1.609 طن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك