مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحث التكتل على التحدث «بلغة القوة»

حث جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التكتل على تبني موقف أكثر ثقة، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، والحديث "بلغة القوة".

وقال في خطاب لوزراء خارجية دول الاتحاد المجتمعين في بروكسل اليوم: "علينا أن نتحدث معا بلغة مصالحنا وقيمنا".

وأضاف: "إننا بحاجة إلى أن نتحدث أكثر بلغة القوة، ليس من أجل قهر العالم، وإنما من أجل المساهمة في جعله أكثر سلاما ورخاء وعدلا".

ولفت السياسي الإسباني إلى أن عالم اليوم "مقلق للغاية".

وتحدث عن "ولادة جديدة للمنافسة الجيو-استراتيجية".

وشدد على أن هناك صراعا على النفوذ يدور حاليا، خاصة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي أمامه خيار لأن يصبح لاعبا، أو فاعلا جغرافيا استراتيجيا حقيقيا ... وهناك شيء واحد واضح: لن تنجح أي من دول الاتحاد، ولا حتى الدول الأقوى من بينها، بمفردها."